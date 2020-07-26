محافظ مطروح: مد شبكات الصرف دون إعاقة حركة المرور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، أعمال مد شبكة محطات الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح والجاري مد الخطوط على جانبي الطريق الدولي "مطروح - الإسكندرية" حتى محطة الرفع بمنطقة الكيلو 8.

ووجه "شعيب"، بسرعة مد خط مواسير الصرف مرورًا بالطريق دون إعاقة لحركة المواصلات مع تجهيز المعدات وتنفيذ أعمال الحفر بإحدى حارات الطريق والأخرى لحركة السير بالتبادل، بالتنسيق بين إدارة مرور مطروح وجهاز مشروعات الصرف الصحي، ومجلس مدينة مرسى مطروح، مع رفع تراكمات الحفر أولًا بأول والحفاظ على المظهر الحضاري بمدخل المدينة.

وأكد المحافظ خلال الجولة بحضور وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من المشروع ومد الشبكات.