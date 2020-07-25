محافظ مطروح يوقع على 5 عقود جديدة لتقنين أراضي واضعي اليد

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم، السبت على عدد 5 عقود جديده لتقنين أراضى مبانى لواضعى اليد وفقا للقانون 144 لسنة 2017 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع واضعى اليد بمطروح ومراعاة البُعد الإجتماعيى لهم تحقيقا للإستقرار الإجتماعى والنفسى للأهالى.

وقال حمدى عبيد مدير عام الإملاك بالمحافظة إن إجمالى عدد العقود التى تم توقيعها حتى الآن 229 عقد تقنين، وجار مراجعة باقى الطلبات المقدمة، ومدى إستيفاء الشروط وضوابط التقنين، تمهيدا لعرضها على المحافظ لتوقيعها وتسليمها لأصحابها.

ووجه محافظ مطروح بالإسراع فى تقنين أوضاع المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفقا لقانون 144 لسنة 2017، مع التوجه لإدارة الأملاك بمجالس المدن، لإستكمال إجراءات الملفات الخاصة بطلباتهم بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الإستقرار لهم، مع العمل على حل وتذليل جميع المعوقات وتقديم التيسيرات لهم من أجل تحقيق الإستقرار لهم ، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للإسراع فى تطبيق منظومة تقنين الأراضى طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وبالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة والجهات المعنية الأخرى.

وحث محافظ مطروح المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين الأراضى وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولم يتم سداد رسوم الفحص والمعاينة سرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لسرعة السداد قبل 31/7/2020 حتى لا يتم صدور قرار إزالة للمبانى التى تقدموا عليها وذلك إستكمالا لإسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الإستقرار النفسى والإجتماعى لهم.