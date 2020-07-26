اعتقال العشرات خلال أكبر احتجاج لحركة "حياة السود مهمة" في أمريكا

اعتقلت الشرطة الأمريكية، العشرات خلال أكبر احتجاج لحركة "حياة السود مهمة" في مدينة سياتل والتي اشتد عزمها منذ أسبوع تقريبًا.

وبحسب قناة "العربية الحدث"، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين متظاهرين وضباط بعد أن أضرم بعض المتظاهرين النار في موقع بناء.

وقالت الشرطة، إن أفرادها استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين مساء أمس السبت.

واندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر تقريبًا احتجاجات عنيفة إثر مقتل مواطن "أسود البشرة" على أيدي أحد عناصر الشرطة.

وشهدت جميع الولايات مظاهرات عنيفة صاحبها عمليات سرقة وتخريب للمحال التجارية هناك، ما دفع الشرطة لاعتقال المئات.