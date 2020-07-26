وزير الهجرة توضح آلية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة سيدلي المصريين القائمين بالخارج تصويتهم عبر "البريد" وذلك لحمايتهم من جائحة كورونا، كما تمنع بعض الدول التجمع أمام السفارات والقنصليات.

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا من قبل بالتعامل معهم في مراحل الانتخابات عبر "البريد" حتى أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات تلك الآلية الجديدة، كما تقرر على المواطنين تسجيل بياناتهم على موقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات بداية من 25 يوليو وحتى 31 من الشهر الجاري، موضحه أنه وبعد تسجيل المواطن عبر الموقع، يظهر له رقم كودي خاص به يجب عليهم الاحتفاظ بسريته وعدم تداوله مع أي شخص: "ده رقمه الشخصي اللي هيقوم من خلاله بالانتخاب".

وأكد أنه على المصريين المقيمين بالخارج الانتهاء من اختيار الناخبين يوم 9 أغسطس وأنه الموعد النهائي الذي ستتسلم فيه اللجنة الوطنية للانتخابات تلك الأظرف، مشيرا إلى أن بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج المنتهية تمكنه بالترشح، بينما جواز السفر المصري لابد أن يكون ساري المفعول.

وتابعت: "انتخابات مجلس الشيوخ تكملة لمسيرة الاستحقاق الدستوريات اللي بدأها المصريين بالخارج، وهما بيكملوا المسيرة ولازم يشاركوا في بناء المؤسسات الدستورية والتشريعية، وزي ما هو ليه حق عليه واجب، ومهم إنه يختار الوكيل بتاعه في المجالس النيابية، ولازم مرشحي مجلس الشيوخ يتكلموا عن نفسهم حتى يعلم المواطن في الخارج الكثير عنهم قبل الاختيار".