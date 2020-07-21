نبيلة مكرم: المرأة في ميدان العمل "بمليون راجل"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن منصب الوزيرة للمرأة ليس بالأمر السهل، نظرًا للأعباء المترتبة على هذا المنصب، مشددة على أنه رغم ذلك أثبتت المرأة كفاءة كبيرة فى العمل السياسي، وتابعت: "المرأة المصرية في ميدان العمل أثبتت أنها بمليون راجل.. وهذا جعلها جزء من هذا المجتمع".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الراهنة تُعد عصر عظيم جدًا للمرأة المصرية، خاصة وأن هناك 8 من السيدات المصريات فى مواقع وزارية بخلاف النائبات في البرلمان، موضحة: "المراة فيها العاطفة وهذا يجعلها تعطي وتبدع فيما تعمله وليس العكس كما يعتقد البعض".

وأردفت وزيرة الهجرة: "الوزارة ليست من الوظائف السهلة وتستدعي توجيهات وتعليمات وطريقة مختلفة في الحياة بعض الشيء، إلى جانب أنها تفقد حياتها الخاصة".