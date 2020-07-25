نبيلة مكرم: عودة 77 ألف عالق إلى مصر منذ بداية أزمة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة لا تنتظر الشكر على جهودها، لكنها تعمل على إتمام كل المهام المنوطة بها.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن القنوات الإخوانية وبعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حاولوا زعزعة ثقة المواطن المصري بدولته: "قالوا محدش بيرد على التليفونات والدولة مش هتعمل حاجة، لكننا لم نلتفت إلى هذه الأمور، وهذا الكلام دفعنا إلى العمل بجد أكبر لكي نثبت أن كلامهم كان خاطئًا، ردينا عليهم بشغلنا".

وتابعت، أن أكثر من 77 ألف مصري عاد إلى أرض الوطن منذ أزمة انتشار فيروس كورونا.

وحول موقف الجاليات المصرية في الخارج من ملف مفاوضات السد الإثيوبي، قالت وزيرة الهجرة، إنهم عملوا لصالح مصر، مثلما عمل الإثيوبيون بالخارج لصالح دولتهم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى تنظيم وقفة سلمية للمصريين أمام البيت الأبيض في بداية أزمة كورونا: "كان المشهد جميلًا، حيث جمعوا بعض الإثيوبيين والأشقاء العرب، للتأكيد على أن النيل يجمع مصر وإثيوبيا".

وأردفت: "أزمة كورونا عطلت هذه المسيرات والوقفات بعض الشيء، وكان لدينا وقفة أخرى أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، ووقفة في ألمانيا، وأحيي الجاليات المصرية في الخارج على ما بذلوه من جهد في قضية السد الإثيوبي لمساندة دولتهم".