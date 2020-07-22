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نبيلة مكرم تشرح استخدام "البريد السريع" في التصويت بانتخابات الشيوخ

كتب:

شريف سليمان
06:10 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
السفيرة نبيلة مكرم

السفيرة نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك طلبات من المصريين في الخارج، بالمشاركة في الانتخابات التي تجرى في البعثات والقنصليات، وذلك بالبريد بدلًا من الذهاب إلى المقار.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "في هذه الفترة أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد السريع، وأخذنا في اعتباراتنا سلامة المواطنين في الخارج، ونسقنا مع الخارجية والوطنية للانتخابات، والسبب الثاني أن بعض الدول، تمنع التجمعات بسبب الجائحة، والسبب الثالث هو مطالبات المصريين".

وأوضحت: "لا بد من توضيح كيفية إجراء هذه الانتخابات، خاصةً أنها تجرى للمرة الأولى بهذه الآلية، فيجب على المواطن الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل بياناته في الفترة من 25 إلى 31 يوليو الجاري، وعندها سيحصل على رقم سري، ولا يجب أن يبلغ به أي شخص، وفي يوم 9 أو 10 يستطيع التصويت من خلال هذا الرقم".

وتابعت: "عندما يدخل الرقم الكودي، تظهر له القائمة الفردية والقائمة الأخرى، وعندها يستطيع اختيار المرشحين".

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