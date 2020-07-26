صور.. ليلى علوي تحيي ذكرى محمد خان بنشر صور من فيلم "خرج ولم يعد"

حرصت الفنانة ليلى علوي على إحياء ذكرى وفاة المخرج الراحل محمد خان الرابعة والذي يوافق ذكرى وفاته اليوم 26 يوليو.

ونشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورا من كواليس فيلم "خرج ولم يعد" والذي شاركها بطولته الفنان يحيي الفخراني والفنان فريد شوقي، وعلقت قائلة: "ربما كانت الشخصيات من الخيال ولكن ثق أن الأماكن من الواقع، ذكري رحيل المخرج الكبير محمد خان".

وكان رحل عن عالمنا المخرج محمد خان في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 2016 بعدما أثرى السينما المصرية بما يقارب الثلاثون فيلما من إخراجه وقام بتأليف ما يتجاوز الـ15 فيلما سينمائيا.