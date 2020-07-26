القصة الكاملة للاعتداء على مواطن مصري بالكويت

حالة من الجدل أثارها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرُض مقيم مصري للضرب من قبل مواطن كويتي، صفعًا على وجهه، وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، القصة الكاملة للواقعة:

الاعتداء على مواطن مصري في الكويت

اعتدى مواطن كويتي داخل أحد المتاجر (جمعية صباح الأحمد)، على مواطن مصري يعمل "كاشير" في الكويت، في مشهد مهين مكررًا فعلته 3 مرات دون أي تدخل من الأمن أو الزبائن الآخرين، سوى محاولات على استحياء.

وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المصري الذي وصفه بـ "الضعيف" و"المغبون"، معلنا استقالته من منصبه اعتراضا على ما تعرض له العامل المصري.

غضب من السوشيال ميديا واستنكار للواقعة

وأبدى معلقون على المقطع الصوتي امتعاضهم مما تعرض له الوافد المصري، مشيرين إلى أن المجتمع الكويتي يرفض مثل هذه الأفعال، وقال أحد المعلقين إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات فور وقوع الحادث، وإن الرجل يجرى تحقيق معه الآن، واستنكر آخرون الأنباء التي تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.

الشاب المعتدى عليه في الكويت: "لم أتنازل.. واتهنت قدام الناس"

من جانبه، حكى وليد صلاح، المحاسب المصري "كاشير" جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية بالكويت، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل كويتي.

وقال "صلاح"، خلال تصريحات لموقع "المجلس" الإلكتروني الكويتي: "سألت زبونا عن رقم مساهم، وقالي مفيش، فالزبون التاني اللي ضربني، كان عاوز يحط الرقم المساهم، فقلتله ممنوع، قالي مش بكيفك، وضربني بالكف 3 مرات، ومتنازلتش، ومحدش عملي قضية، في ناس كتير كويسة ومابترضاش بالظلم وبشكر الكويت والقانون الكويتي وجزاهم الله خيرًا على اللي عملوه معاه".

وتابع: "الإدارة أعطت لنا أمرًا بعدم إتمام المعاملات دون أرقام، وألا يتم إصدار رقم للزبون إذا كان يقف في الطابور خلف زبون آخر ليس في حوزته رقم".

كما واصل: "مش هتنازل عن حقي، الناس كانت معايا، وأنا اتهنت قدام الناس، وإحنا في دولة قانون، وفي ناس واقفة معايا كتير".

بدوره قال المحامي ماضي الماضي، إنه يتواجد أما مخفر "قسم شرطة" ميناء عبدالله، نصرة للمظلوم، حيث قدم الشكوى وجرى استدعاء المتهم وجار التحقيق معه، ولم يتم أي تنازل: "هناك تنازل شفهي لا نعلم عنه، لكننا قمنا البلاغ في مخفر صباح الأحمد".

وزيرة الهجرة تعلن ضبط المعتدي

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري.

وأكّدت مكرم، تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

قنصل مصر بالكويت: الحادث فردي.. وسجلنا الواقعة بقضية جنحة

وخلال الاتصال، شدد السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

تضامن كويتي مع الشاب المصري بعد الاعتداء عليه

كما أوضح قنصل عام مصر بالكويت، أنَّه تمّ إلقاء القبض على المعتدي وتمّ تسجيل القضية جنحة ويتمّ متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تمّ الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".