فيديو.. اعتداء على صحفيين في سياتل الأمريكية

نشر الصحفي، جوي ويزر، مقطع فيديو لمهاجمة الشرطة وسائل الإعلام المستقلة في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

وعلق ويزر على الفيديو، "نحن نتراجع، نحن سلميون"، هذه هي اللحظة التي هاجم فيها ضباط شرطة سياتل وسائل الإعلام المستقلة عمدا بدفعي ورش الفلفل على عيني وفمي. وكانت الكرات الوامضة تنفجر من حولي بينما كنت عاجزًا وأصرخ طلبًا للمساعدة.

واستخدمت الشرطة الكرات الوامضة وغاز الفلفل لصد متظاهرين ضد العنصرية في سياتل ونشر عناصر أمن فدراليين بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وحاول المتظاهرون حماية أنفسهم من غاز الفلفل باستخدام مظلات، وأراد المحتجون إضرام حريق أمام مركز لاحتجاز القاصرين، وكان هذا المبنى سبب احتجاجات لسنوات عدة وطالب الناس بإنهاء حبس الشباب كما أعلن مسؤولو المدينة يوم الجمعة الماضي عن إغلاق المركز بحلول عام 2025.

Please pray for protection for our police and @realDonaldTrump #BackTheBlue and the annihilation of #antifa Seattle Riot: Police Arrest 16 After ‘Explosives‘ Thrown at Officers https://t.co/0wHUl29q1f via @BreitbartNews