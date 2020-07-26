الأطباء: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بين أعضاء النقابة إلى 145

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بين أعضاء النقابة، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 145 شهيدا حتى الآن، آخرهم الدكتور أيمن عبدالموجود استشاري الجراحة بمستشفى رشيد، مؤكدا أن الفريق الطبي هو البطل الحقيقي في معركة، مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وكان قد نعى خلال الأيام القليلة الماضية، كل من الدكتور علي صالح استشاري جراحة مستشفى دمسنا البحيرة، والدكتورة هبة عبدالله ماضي، أخصائي نسا وتوليد مرسى مطروح، والدكتور ورداني حسن، استشاري العظام مستشفى العدوة بالمنيا، والدكتورة هدى يوسف إخصائية النساء والتوليد بقنا، والدكتور محمد متولي هلال، استشاري النساء والتوليد شبين الكوم، والدكتور محمد عيد استشاري جراحة الدقهلية.