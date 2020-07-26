روتانا بعد الهجوم عليها بسبب حمو بيكا: "محدش ينكر نجاح المهرجانات"

رد سعيد إمام، مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على مهاجمي شركة روتانا بعد أن أعلنت عن طرح أغنية حمو بيكا الجديدة، "إيه الحكاية" عبر المنصة الإلكترونية، وكان من بين المهاجمين الشاعر أمير طعيمة.

قال إمام، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "خلينا نتكلم بموضوعية، المهرجانات أغلب الناس بتسمعها ومحدش ينكر دا وناجحة من 8 سنين، من غير ما يكون في جهة واحدة تساعد على انتشارها ولا تراقب على نوعية الموضوعات والمفردات".

وأضاف: "دلوقتي عملنا دا وقننا الكلام ووجهنا الموضوعات اللي بيغنوها يبقى عيب.. أنا مختلف مع صديقي أمير وعشرة العمر وواحد أنا كمدير روتانا باعتبره من الأعمدة الأساسية اللي اعتمدت عليها لعمل محتوى الشركة لكن ننظر لإيجابية الموضوع أنا رفضت أي لفظ أو موضوع يكون في إساءة في أي أغنية ليهم تحت شعار الشركة مش دا كان مطلب من الكل ولا إيه".