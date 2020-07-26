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"روتانا" تتعرض لهجوم بعد نشرها فيديو أغنية حمو بيكا الجديدة

كتب:

حاتم سعيد حسن
08:20 م | الأحد 26 يوليو 2020
حمو بيكا

حمو بيكا

طرحت شركة"روتانا" إعلان أول أغنية تقدمها لمغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، ما دفع عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الشركة.

كان الملحن حلمي بكر، استنكر تعاقد شركة "روتانا" مع مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وقال "بكر"، في تصريحات سابقة، لـ "الوطن": "للأسف فكرة تعاقد روتانا مع حمو بيكا لايوجد رد وحيد عليها إلااللي تغلبو ألعبو، بمعني الشركة تريد أن تبيع وممكن تحطت أي حاجة قدامها تبيع بيها، وهذا ما حدث بالتعاقد مع بيكا أيا كان نوع العمل الفني بينهم".

وأضاف الملحن الشهير، "للأسف روتانا بتوقع نفسها بما فعلته فروتانا لها اسمها ومستواها الذي سيتأثر بوجود بيكا".

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مصادر: "روتانا" تتولى توزيع وتسويق أعمال حمو بيكا الجديدة

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