بعد "باتون ساليه".. حمو بيكا يتعثر في نطق "رونالدو": مش هنطقها غير كده (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء تعثره في نطق كلمة "رونالدو"، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار فيديو له وهو يتعثر في نطق عبارة "باتون سالية في السمسم هات".

والعبارة التي تلعثم بها بيكا هي "لو جيت تعملي رونالدو"، إلا أن حمو بيكا تعثر في نطق الكلمة الأخيرة رغم تكرار التجربة أكثر من مرة، معلقا "مش هانطقها غير كدا".

تصدر فيديو "معاناة حمو بيكا" تريد جوجل، وهو ينطق باتون ساليه ليثير مقطع الفيديو سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ظهر مطرب المهرجانات في بروفات إحدى أغنياته داخل الاستديو، متعثرا في قول عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، حيث كررها أكثر من مرة "باتون باليه بالسميم هات" على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الأستوديو، كما تداول رواد السوشيال ميديا الفيديو بكثرة بطرق كوميدية.