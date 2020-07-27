مديرة حضانة: لدينا رسالة نؤديها وفرحنا بقرار إعادة الفتح

قالت الدكتورة نيفين نبيل، مديرة إحدى الحضانات بالتجمع الخامس، إن العاملين بها ينظرون إليها كونها وسيلة لتعليم وتربية للأطفال، مشيرة إلى أن من يتعامل مع الحضانات كونها رسالة يؤديها فرح بقرار الفتح.

وأضافت "نبيل" خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها قامت بتدريب العاملين بالحضانة التي ترأسها على الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا حتى لا يصاب الأطفال بالفيروس، موضحه أنها قامت بتدريب الأطفال في الحضانة على اتخاذ الإجراءات الوقائية أيضا، ويتم خلع الحذاء فور دخوله للحضانة وارتداء حذاء الحضانة، بخلاف تغيير أسلوب النشاطات بالحديثة الملحقة بالحضانة.

وأكدت أن المشرفين الاجتماعيين في الحضانة يقومون باستكشاف مهارات الأطفال ومشكلاتهم لإخبار أهاليهم بمشكلاتهم وحلها: "الأطفال بيقعدوا معانا في الحضانة أكثر ما بيقعدوا مع أهاليهم في البيت".