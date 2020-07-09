خروج طفلين من حضانة مستشفى العزل بإسنا بعد وفاة والدتهما بـ كورونا

كشف الدكتور محمد حمزة المشرف على ولادة طفلين من سيدة مصابة بكورونا وتوفيت، تفاصيل العملية التي أجراها بمستشفى العزل في إسنا بالأقصر.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، إن الطفلين لم يكونا مصابين بكورونا ولكنهما وُلدا ناقصين للنمو في الشهر الـ8 وأن والدتهما هي التي كانت مصابة بكورونا وتوفيت بسببها.

وأوضح حمزة أن الطفلين كانا في حضانات مستشفى العزل، لافتًا إلى أن المستشفى شهد 18 حالة ولادة قيصرية لسيدات حوامل مصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرقم هو الأكبر على مستوى الجمهورية، مشددًا على تواصلهم مع اللجنة العلمية والتي أرشدتهم للتعامل مع الحالات.

وأشار إلى أن الضغط قل على المستشفى بشكل كبير، مؤكدًا وجود حالات موجودة في المستشفى حتى الآن.