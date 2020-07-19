"التضامن": الموافقة على فتح 5050 حضانة في 21 محافظة

أعلنت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم الموافقة على فتح 505 حضانة في 21 محافظة هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة ودمياط والدقهلية والإسماعيلية والغربية والمنوفية والوادي الجديد وبورسعيد وأسوان والقليوبية والأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية والسويس وقنا والأقصر.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت عدة معايير وإجراءات احترازية لعودة الحضانات للعمل مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وينبغي على الحضانة التي ترغب في العودة للعمل عليها التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كل الاشتراطات المطلوبة.

وقال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة، إن الوزارة قامت بإغلاق حضانتين في محافظة البحر الأحمر ومحافظة بني سويف نظرا لعودتهما للعمل دون تصريح من الوزارة.

وأضاف أنه بشأن الحضانات غير المرخصة من وزارة التضامن فقد فقد تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وإخطارها بضرورة إغلاق أي حضانة تعود للعمل دون تصريح من وزارة التضامن وهو ما يتطلب حصولها مبدئيا على ترخيص الإنشاء من الوزارة لمتابعتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الموضوعة سلفا لإنشاء الحضانات.

وأكد شعبان أنه تم تنظيم فرق عمل من الوزارة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في 7 محافظات على أن تستكمل باقي المحافظات خلال الأسبوع الجاري هذا وتؤكد المؤشرات الأولية التزام تام لكل دور الحضانة التي تم متابعتها في تطبيق كل الإجراءات اللازمة.

من الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت عن شروط إعادة فتح الحضانات وتشمل، وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

كما شملت الإجراءات؛ خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعي عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.