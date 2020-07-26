وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ"كورونا"

قال خافيير كورال حاكم ولاية شيواوا المكسيكية، اليوم الأحد، إن وزير الصحة في الولاية خيسوس جراجيدا توفي بعد مرور نحو أسبوعين على نقله للمستشفى للعلاج من مرض "كوفيد-19".

وقال كورال في تدوينة على "فيس بوك" صباح اليوم "لا تسعفني الكلمات في التعبير عن مشاعري في هذه اللحظة سوى الحزن العميق"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف حاكم ولاية شيواوا المكسيكية أن جراجيدا توفي نتيجة فشل عضلة القلب.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا في حين بلغ إجمالي الوفيات 43500 شخص حتى يوم السبت، لتحتل المركز الرابع في عدد الوفيات على مستوى العالم.

وأصبحت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تأثرا بجائجة فيروس كورونا في العالم.