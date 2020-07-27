تزكية مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية لعامين مقبلين

عقدت جمعية الصحفيين العمانية، مساء اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد للفترة 2020-2021م عبر نظام الاتصال المرئي زوم zoom.

بدأ الاجتماع بكلمة ألقاها الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس الجمعية رحب فيها بالحضور معربا عن شكره لجميع الأعضاء على تعاونهم مع مجلس الإدارة في تنفيذ الخطط والبرامج والفعاليات التي نفذت خلال العامين الماضيين منها الدورات التدريبية التي نفذت محليا وخارجيا واستفاد منها معظم الأعضاء وساهمت في الارتقاء بالمستوى المهني للأعضاء وكذلك تنظيم العديد من الملتقيات الخارجية التي ساهمت في التعريف بالتطور الحضاري والانساني التي شهدتها السلطنة وقادها باقتدار جلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وليكمل من بعده مسيرة النهضة المباركة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وأشاد الدكتور محمد العريمي، بالمكاسب التي حققتها الجمعية في الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بفضل نشاطها ودورها الكبير ومشاركتها في جميع فعالياتها واصبحت تحظى باحترام وتقدير الاتحادين.

وأعرب عن أمله في أن تستمر الجمعية في وهجها وعطائها في خدمة أعضائها، وألقى طالب بن سيف الضباري أمين سر الجمعية التقرير الإداري تضمن المناشط والفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال العامين الماضيين، وقال في بداية التقرير نتضرع إلى الله بأن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على كريم فضله ورعايته واهتمامه بأبنائه الصحفيين والإعلاميين طوال حياته التي كانت عامرة بالخير والانجاز لهذا البلد.

وقال ونعاهد السلطان هيثم بن طارق على السير خلف قيادته بكل عزم وثبات مسخرين أقلامنا وفكرنا في دعم توجهاته وخططه الرامية للمضي قدما في بناء عمان حاضرا ومستقبلا، وأشار الضباري إلى أن مجلس إدارة الجمعية بعد استلامه إدارة هذه الجمعية قبل عامين أعد خطة عمل طموحة كانت حافلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات و البرامج تمكن من إنجاز أكثر من 95% منها نتيجة ما أبداه الزملاء في مجلس الإدارة من حرص على التنفيذ واضعين في الاعتبار مصلحة عمان ومصلحة الجمعية وأعضاءها، وكافة العاملين في حقل الصحافة والإعلام.

وقال إن العامين الماضيين امتازا بتكثيف برامج التأهيل والتدريب في الداخل والخارج والذي استفاد منها أكثر من 300 عضو لعل أبرز هذه الدورات هي التي عقدت في معهد طومسون بلندن إلى جانب دورات في تونس والأردن ومصر، بالإضافة إلى الورش التدريبية التي نفذت بالتعاون مع اللجنة الاعلامية لانتخابات مجلس الشورى في عدد من محافظات السلطنة .

وأضاف كما أنه ولأول مرة في تاريخ الجمعية منذ إنشائها عام 2004 تعمل على تنظيم ملتقيات عالمية خارجية في عدد من العواصم العالمية بهدف نقل رسالة عمان المحبة والسلام والتسامح إلى العالم.

وأكد الضباري وفي مجال الحريات الصحفية والإعلامية فإن الجمعية خلال العامين الماضيين كان لها دور واضح في التدخل في بعض القضايا التي حاولت بعض الجهات رفعها على بعض الأخوة الزملاء الذين كانوا يمارسون عملهم المهني وغلق ملفاتها مستفيدة بذلك من تفهم الأجهزة المعنية و القضائية للدور الصحفي والاعلامي لرسالته النبيلة.

وعلى الجانب الآخر فإن مجلس الإدارة تفاعل بشكل إيجابي مع كافة الأخوة الذين تأثروا في أعمالهم جراء الأزمة التي مرت بها بعض الصحف واضطرت مجبرة من الاستغناء عن بعض العاملين لديها، وعلى الصعيدين العربي والدولي فإن الجمعية مستمرة في عضويتها للاتحاد العام للصحفيين العرب وتحتفظ بمنصب الأمين العام المساعد في الاتحاد الصحفيين العرب وفي الاتحاد الدولي للصحفيين فهي عضو مراقب ممثل عن الدول العربية في الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي.

من جانبه ألقى خلفان بن سعيد الحسني أمين المال في الجمعية التقرير المالي للعامين 2018-2019 مؤكدا أن الموقف المالي للجمعية جيد بفضل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة ومن العديد من الجهات الحكومية والخاصة الذين يحرصون على دعم ورعاية كافة فعاليات وأنشطة الجمعية والارتقاء بالمستوى المهني للصحفيين والإعلاميين من أعضاء الجمعية.

وقدم خلفان الحسني توضيحا تفصيليا للحضور عن الايرادات والمصروفات وإجمالي المصروفات الإدارية والعمومية ورصيد الجمعية المالي حتى نهاية 2019.

وبعد ذلك قام مجلس الإدارة بالرد على أسئلة واستفسارات أعضاء الجمعية ثم قدم مجلس الإدارة السابق استقالته وانتخاب مجلس الإدارة الجديد بالتزكية للفترة 2021/2022 وهي قائمة التعاون التي ضمت كل من الدكتور محمد بن مبارك العريمي وسالم بن حمد الجهوري وطالب بن سيف الضباري وخلفان بن سعيد الحسني ويوسف بن عبد الكريم الهوتي وعبدالله بن سعيد الجهوري وسعيد بن ناصر النهدي ومصطفى بن خميس المعمري وحامد بن حمد القاسمي وأحمد بن ثابت المحروقي وراشد بن حميد الراشدي و زينب بنت خميس الزدجالية.