الصحفيين: 3 وقفات حداد على أرواح شهداء الصحافة والإرهاب في سيناء

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية، إنه ناقش مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تأجيل حفل تكريم الحاصلين على جوائز الصحافة المصرية، بسبب الحادث الارهابي الذي وقع في سيناء أمس.

وتابع كامل في كلمته بالحفل، قائلا إنه لا يمكن لأي عمل إرهابي، أن يعطل العمل، وقال "تحية لروح كل شهيد في سيناء"، ثم طلب الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا العملية الإرهابية في سيناء أمس.

ثم طلب كامل الوقوف دقيقة حداد مرة ثانية، على روح الكاتب الصحفي رجاء الميرغني، الذي وافته المنية، موضحا أنه شارك في حرب أكتوبر، كما قدم للمهنة الكثير، ومنها الحفاظ على جدارية النقابة.

وطلب رئيس اللجنة الثقافية، الوقوف للمرة الثالثة دقيقة حداد، على ارواح الصحفيين ضحايا فيرس كورونا ومنهم "محمود رياض وفتحي الصراوي ومحمد منير".