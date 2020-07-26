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محمود مسلم

إعدام 114 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك بمدينة دهب

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حماده الشوادفي
11:09 م | الأحد 26 يوليو 2020
الحملة الصحية

الحملة الصحية

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة على المنشآت الغذائية بمدينة دهب، للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية التي تقدمها هذه المنشآت للمواطنين، ومراجعة النظافة والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن إعدام 114 كيلو من الأغذية المتنوعة لعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمي، وإعدام 25 لتر عصائر ومياه غازية غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وأضاف أن الحملة مرت على 11 منشأة، وحررت 20 محضرًا، بينهم 10 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و10 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وتحرير مذكرة غلق لأحد المنشآت، لوجود خطر داهم عليها.

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