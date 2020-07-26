وزير الهجرة: فيديو ضرب المصري بالكويت عنيف وغير مقبول

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الفيديو الخاص بشاب مصري صفع على وجه بالكويت أثار استياء مواطنين مصريين في الداخل والخارج ومواطني الكويت أنفسهم، حيث كان المشهد عنيفًا وغير مقبول.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تواصلت مع سفير مصر في الكويت؛ للوقوف على ملابسات الحادث، والتواصل مع المصري وبحث آلية التعامل مع تلك الحادثة وكيفية التعامل معها.

وأكدت مكرم: "كرامة المصري بالخارج منقبلش التعدي عليها"، موضحة أن المواطن الكويتي لم يخرج عن شعوره بعدما صحح له العامل المصري إحدى معلوماته: "هو مشهد لا نقبله كمصريين، والمواطنين في الكويت لا يقبلونه".

وتابعت بأن كل الشعب الكويتي غضب من ذلك المشهد، وظهر بثبات انفعالي كبير: "كان ممكن يبادر ويضرب الكويتي، لكن ثباته الانفعالي مقدر جدا"، مشيرة إلى أنه ألقي القبض على المعتدي وأحيل لنيابة الجنح برقم 61، ويجرى التواصل مع القنصلية العامة بالكويت للوقوف على آخر الأخبار في تلك الحادثة.