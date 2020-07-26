قنصل مصر بالكويت: المواطن المُعتدى عليه محترم ومشهود له بالأخلاق

أكد السفير هشام عسران قنصل مصر العام في الكويت، أن ردود الأفعال تجاه الاعتداء على الكاشير المصري وليد المقيم بدولة الكويت كانت سريعة ومتعاقبة على مستويين، فعلى الصعيد الكويتي كان التعامل سريعا وتم القبض على المعتدي واقتيد إلى قسم الشرطة وسجل ضده قضية جنحة تحمل رقم 61 مؤكداً أن الحكومة الكويتية أصرت على تطبيق القانون.

وأضاف "عسران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أنه على الصعيد الشعبي فإن ردود الفعل شهدت شجباً واستنكارا من قبل المواطنين الكويتيين ورفضاً لتصرف الرجل المعتدي، مؤكدًا أن تحرك السفارة المصرية لم يبدأ منذ انتشار فيديو الاعتداء على السوشيال ميديا بل بداية من حدوث الواقعة.

وأكد قنصل مصر العام في الكويت، أنه عندما نما لعلم السفارة نبأ الواقعة تحركت عل الفور، موضحًا أن الحادثة فردية وليست سلوكًا عامًا، موضحًا أن الجنحة في القانون الكويتي تصل عقوبتها للحبس كاشفاً أنه سيتم تعويض الشاب المصري وليد.

وأشاد بأخلاق الشاب في عمله، فقال "الشاب ملتزم وذو أخلاق كبيرة ولو لم يكن كذلك لما استقال رئيس الجمعية تضامناً معه"، وأكد أن الشاب لم يتنازل عن المحضر كما تردد ومُصر على الاستمرار في الحصول على حقه.