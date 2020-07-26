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خالد أبو بكر عن واقعة الاعتداء على شاب مصري: محاكم الكويت راقية والقانون أخذ مجراه

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شريف سليمان
09:56 م | الأحد 26 يوليو 2020
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أي اعتداء على أي مصري خارج أو داخل مصر يستفز المصريين، متابعًا: "الموضوع ده بيخلي في غل عند المصريين، إحنا مبنقبلش ده".

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن الجرائم تحدث بين كل الناس، لكن الكارثة التي لا يمكن قبولها هو التفريط في حقوق هذا المواطن، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط المعتدي  في واقعة الاعتداء على شاب مصري في الكويت.

وتابع: "محاكم الكويت محترفة وراقية والإجراءات التي تمت في هذه الجريمة طبيعية والقانون أخذ مجراه".

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