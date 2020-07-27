الإسكندرية تحتفل بعيدها القومي وتبدأ مشروع الهوية البصرية للمحافظة

قال اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم عقد عدد من الاحتفالات البسيطة بمناسبة العيد القومي للمحافظة لإسعاد أهالي الإقليم بعروض بحرية.

وأضاف "شريف" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن شوارع الإسكندرية مليئة بالزائرين حتى مع توقف النشاط البحري للمواطنين المتواجدين بالمحافظة والزوار، موضحا أن مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية قد تم البدء فيه.

وقال المحافظ إنه تم ملاحظة بدء اختفاء الطراز المعماري الخاص بالإسكندرية بجانب وجود بناء بشكل مختلف، ولم يعد هناك تراث للحضارات المختلفة.

وأعلن أنه تم توقيع بروتوكول مع جامعة الألمانية في مصر لجلب الرسوم الخاصة بتلك الحضارات ودمجها للخروج بشكل جميع يليق بالمحافظة: "هنبدأ نطور الكورنيش، وأزلنا كل الإعلانات اللي عليه علشان يكون مرئيا للجميع، وبدأنا برسم جديد للبوابات حتى يتسق مع النسق الحضاري لتاريخ الإسكندرية ويتم تطبيقها على جميع الشواطئ".

وأكد أن النسق المعماري سيتم تطبيقه في كل بوابات شواطئ المحافظة، وأول معاركه التي خاضها فور تعيينه كمحافظ هي "حق الغلابة في رؤية البحر"، مشيرا إلى أن تعداد سكان لإسكندرية أكثر من 5.5 مليون نسمة، ومساحات الأراضي قليلة وكل المساحات التي تطل على البحر كان مطمعا للجميع وهو ما سبب وجود الكثير من المخالفات وهدم للعقارات المخالفة: "هناك 2440 قرار إزالة واللي اتنفذ أكثر من 2500، وفيه حجات اتنفذت قبل ما يطلع ليها قرارات إزالة".

وتابع: "محافظة الأسكندرية 2030 هتكون بمساحة 18 ألف فدان كأراضي مستقبلية وسيكون هناك امتداد رائع لأهالي الإسكندرية زي برج العرب وأكثر، وده اللي بنبشر بيه أهل الأسكندرية وده مشروع التخطيط العمراني لحد عام 2030، وهناك 40% من الاقتصاد المصري متمركز في الإسكندرية، وهناك 4645 مصنع يعمل بالمحافظة ومناطق صناعية كبرى وصناعات كثيرة والتصدير من المحافظة".

وقال: "مشاريع بشاير الخير القادمة 6 و7 و8 و9 في موقع رائع ومتميز بمنطقة العمرانية، والهيئة الهندسية بالإسكندرية وعدت الرئيس بأنه سيتم إنجازه في سنوات القليلة المقبلة، وعندنا مشروع تطوير لترعة المحمودية، والرئيس هيشرفنا ويفتتحه قريبا وده بيفتح شرايين الأمل والحياة لشعب الإسكندرية وكل المترددين على المحافظة، والشواطئ مغلقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبتحدث عمليات الغرق في شواطئ خطرة يعلمها الجميع، وعندنا 65 كيلو متر شواطئ ومن المستحيل أننا نمنع الناس من النزول في كل تلك المساحة، ولازم الناس يكون عندها وعي".