فيديو.. محافظ الإسكندرية عن سباحة أهالي في شاطئ ابو قير: "مفيش وعي"

تفاجئ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بنزول عدد من الأسر بشاطئ أبو قير شرق المدينة، وذلك بالرغم من حوادث الغرق وقرار إغلاق الشاطئ المعلق بأول الشاطئ وعدم وجود أي خدمات داخل الشاطيء.

وشهد الشاطئ نزول عدد كبير من المواطنين والجلوس على الرمال ونزول الأطفال والكبار للاستحمام.

وقال المحافظ، إنه مازال يصر المواطنين على الاستحمام في الشاطئ بالرغم من حوادث الغرق وعدم وجود للخدمات، لافتا إلى أنه لا يوجد وعي نهائي لدي بعض المواطنين الذين يصرون على النزول للبحر.

وأضاف "الشريف"، لا في أمن ولا حي يخرج الناس من البحر ويقولهم ممنوع مفيش أي مسؤول عن الشواطئ.

وأشار إلى أن الشاطئ لا يوجد به غواصين ولا منقذين ولا مسؤولين يستطيعون إنقاذ احد من الغرق، مطالبا بضرورة الوعي وعدم نزول الشاطئ.