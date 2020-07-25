رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. محافظ الإسكندرية عن سباحة أهالي في شاطئ ابو قير: "مفيش وعي"

كتب:

مروة مرسى
09:29 م | السبت 25 يوليو 2020
محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية

تفاجئ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بنزول عدد من الأسر بشاطئ أبو قير شرق المدينة، وذلك بالرغم من حوادث الغرق وقرار إغلاق الشاطئ المعلق بأول الشاطئ وعدم وجود أي خدمات داخل الشاطيء.

وشهد الشاطئ نزول عدد كبير من المواطنين والجلوس على الرمال ونزول الأطفال والكبار للاستحمام.

وقال المحافظ، إنه مازال يصر المواطنين على الاستحمام في الشاطئ بالرغم من حوادث الغرق وعدم وجود للخدمات، لافتا إلى أنه لا يوجد وعي نهائي لدي بعض المواطنين الذين يصرون على النزول للبحر.

وأضاف "الشريف"، لا في أمن ولا حي يخرج الناس من البحر ويقولهم ممنوع مفيش أي مسؤول عن الشواطئ.

وأشار إلى أن الشاطئ لا يوجد به غواصين ولا منقذين ولا مسؤولين يستطيعون إنقاذ احد من الغرق، مطالبا بضرورة الوعي وعدم نزول الشاطئ.

اقرأ المزيد:

عمال النظافة يعثرون على جثة رضيع داخل صندوق قمامة غرب الإسكندرية

تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية السابق بتهمة الكسب غير المشروع

 محافظ الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

"مصايف الإسكندرية": حماية 24 ساعة لبعض الشواطئ والمسؤولية على المواطن