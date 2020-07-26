شردي رئيسا وعلاء ثابت وهناء السمري أعضاء بلجنة تظلمات "الأعلى للإعلام"

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

وجاء تشكيلات لجنة التظلمات بتولي محمد مصطفى شردي رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وخالد صلاح، والإعلامية هناء السمري، وطارق السعدني من ذوي الخبرة القانونية.

وتتمثل اختصاصات اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها أن تجرى ما تراه لازما للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريرا مسببا بنتائج هذه الدراسة، وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال 15 يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.