بعد توقيعها عقدا مع حمو بيكا.. مصطفى جاد: هل روتانا مهتمة بالمحتوى أصلا

وجه الملحن مصطفى جاد، عددا من الأسئلة إلى شركة روتانا بعد توقيعها عقدا مع مطرب المهرجانات حمو بيكا.

وقال جاد، عبر حسابه بموقع تويتر، "ربنا يكتب النجاح لكل الناس، وربنا يعلم قد إيه بفرح بالغنوة الحلوة والمزيكا الجديدة وخصوصاً لو مصرية.. دي أول حاجة ‏موضوع روتانا اللي قالب السوشيال ميديا وحمو بيكا وكده أنا بس عايز أحط كام سؤال قدام حضراتكوا ونحاول نجاوب ‏عليهم مع بعض".

وأضاف "‏هل روتانا مهتمة أصلاً بالمحتوى ولا النجاح والعدد المهول من المتابعين؟ ‏- هل الشباب دول هيصنفوا كلامهم وهيخضعوا للرقابة زيي وزي أي مبدع ؟؟ ‏- هل روتانا تقدر تمضي مع حد من اللي بيعملوا شيلات في السعودية ويعملولهم التسويق والتركيز الإعلامي ده؟ ‏الإجابة مش عندي".

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بوستر أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة بعنوان "إيه الحكاية"، ويشارك في الغناء بها كلا من علي قدورة ونور التوت ومودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي.

وتعاقد بيكا مع شركة روتانا منذ أيام على أن يكون لها التوزيع الديجيتال لكافة أعماله الجديدة.