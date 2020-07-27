"عبدالغفار": "الأعلى للجامعات الخاصة" يجتمع اليوم لمناقشة تنسيق 2020

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات أنهت جميع استعداداتها الخاصة بالتنسيق، من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء تسجيل الطلاب للرغبات بالمعامل، مشيراً إلى أن تنسيق المرحلة الأولى سينطلق 20 أغسطس بعد انتهاء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

"التعليم العالى": انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 20 أغسطس المقبل بعد انتهاء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

وأوضح «عبدالغفار»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية سيعقد، اليوم، اجتماعه الدورى، بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، لمناقشة استعدادات الجامعات الخاصة للعام الدراسى الجديد وتنسيق 2020، فضلاً عن مناقشة وإقرار الحدود الدنيا للقبول بالكليات بتلك الجامعات.

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن المجلس سيناقش الزيادات المتعلقة بالمصروفات الدراسية بالجامعات، من جانب دور المجلس المجتمعى، فى حين كشفت مصادر جامعية أن القرارات فيما يتعلق بنسب الزيادة للمصروفات توافقية بين جميع الأعضاء، وليست إلزامية، مشيراً إلى أنها تتراوح بين 10% و20%، وفقاً لتخصصات الكليات.

وتابع المصدر أن هناك احتمالية لثبات الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة فى نفس مستوى العام الماضى، وهو أن يقف الحد الأدنى لكلية الطب البشرى عند 95%، و90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، و80% للهندسة، و70% للفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، و55% لباقى الكليات.

وأعلنت الجامعات الخاصة المصروفات الدراسية للعام الجامعى الجديد 2020-2021، للكليات والبرامج الجديدة، لخريجى الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، موضحة أن التسجيل لملء استمارة «الأبليكيشن» بدأ منذ أسبوعين عبر الموقع الإلكترونى لكل جامعة، على أن يتم التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بعد أسبوع من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى، على أن يتم تسليم الطالب إيصالاً مطبوعاً من واقع النظام الإلكترونى للجامعة يشمل بيانات الطالب والأوراق المتقدم بها وآلية الدفع للرسوم بعد قبوله واجتيازه للاختبارات المؤهلة للكلية.

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أن مكتب التنسيق اتخذ قراراً بمنع دخول أى طالب إلى معامل التنسيق المنتشرة بالجامعات خلال التسجيل للمراحل المختلفة أو التسجيل لاختبارات القدرات دون ارتداء كمامة وكذلك المرافق له، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة وجّه الشكر إلى لجنة الإسكان على الجهود المبذولة فى مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، والذى تتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادى النيل، الرائدة فى هذا المجال، بما تمثله من ثقل أعطى زخماً كبيراً لعملية الإنشاءات فى إطار كامل من الشفافية والمصداقية والدقة التامة.

وأوضح «علم الدين» أن نسبة الإنجاز الحالية لمشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر بلغت 68% فى جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، منها نسبة 62% حققتها إدارة الجامعة الحالية برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت فى عامين تقريباً، رغم ضخامة المشروع الذى يُعتبر مدينة سكانية متكاملة وليس مجرد «كمبوند»، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من العديد من جوانب المشروع مثل أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 98%، والمبانى بنسبة 90%، والدهانات بنسبة 65%، وإنجاز 50% من الأعمال الصحية الخارجية.

وأضاف المتحدث الإعلامى للجامعة أنه فى الفترة من أول أغسطس 2017 حتى 30 يونيو 2020 تم سداد 3 أقساط من ثمن أرض المشروع بقيمة 218 مليون جنيه، موضحاً أن رئيس الجامعة ولجنة الإسكان بذلا جهوداً كبيرة لإسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من قبَل جهاز مدينة 6 أكتوبر بقيمة 320 مليون جنيه، والتى نتجت عن سوء الإدارة السابقة للمشروع ببحثها عن الفوائد بالبنوك بدلاً من القيام بإنشاء المشروع، إضافة إلى السعى الجارى لإسقاط غرامة أخرى بمبلغ 175 مليون جنيه لجهاز مدينة أكتوبر بسبب تأخر البدء فى تنفيذ المشروع.