"التعليم العالي": لا تغيير في قواعد "التنسيق" هذا العام

أكد السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أنه «لا تغيير فى قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضى»، مؤكداً أنها كما هى، سواء كانت فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للطلاب أو الشهادات «المعادلة، العربية، الأجنبية»، أو القبول بالكليات أو غيرها من القواعد.

إدراج الكليات الجديدة على الموقع الإلكترونى.. و75 رغبة متاحة لجميع الطلاب

وأوضح «عطا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه «خاطب المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إخطارهم بالكليات الجديدة لإدراجها على موقع التنسيق، وإتاحتها للطلاب قبل انطلاق أعمال التنسيق للمراحل المختلفة»، كاشفاً عن زيادة مصروفات رسوم اختبارات القدرات لـ450 جنيهاً، بزيادة 50 جنيهاً على العام الماضى، للكليات الواجب اجتياز عدد من الاختبارات لها كشرط أساسى للالتحاق، مؤكداً أن عدد رغبات التنسيق 75 رغبة.

وأشار المشرف العام على التنسيق إلى «أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى، خلال الفترة من 8 إلى 20 أغسطس المقبل، على أن يبدأ الموقع فى استقبال الرغبات يوم 6 أغسطس»، مؤكداً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شدد على جميع رؤساء الجامعات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى كورونا أثناء انعقاد فترة التنسيق بالمعامل المخصصة لاستقبال الطلاب بالكليات المختلفة.

ووجّه نصائح لطلاب الثانوية العامة، بشأن اختيار الكليات الراغبين فى الالتحاق بها عبر موقع التنسيق، وكذلك للراغبين فى إجراء اختبار قدرات لبعض الكليات، والتى تمثلت فى أن الكليات المخصصة لاختبارات القدرات هى: «الإعلام، التربية الرياضية، الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية وشعبة المسرح)»، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية، مضيفاً أن موقع تسجيل اختبارات القدرات يفتح لمرة واحدة ولمدة محددة، لافتاً إلى أنه يجب دفع رسوم اختبارات القدرات لكل كلية يرغب الطالب فى أداء اختبارات لها، مؤكداً أنه لا يحق للطالب الحجز لأداء اختبارات قدرات لعدد من الكليات ذات تخصص واحد.

وتابع أنه «على الطلاب اختيار الكليات للتخصص الواحد أثناء تسجيل الرغبات، أى أنه حال رغبته فى الالتحاق بكلية الطب، أن يسجل فى كليات الطب فى جميع الأماكن حتى وإن كانت بعيدة عن محل سكنه، كى يتسنى له التحويل لأقرب جامعة فى نطاقه الجغرافى»، وطالبهم بتسجيل 75 رغبة كاملة وعدم ترك أى رغبات فارغة.

كما طالب «عطا» الطلاب بضرورة التأكد من التخصصات المتاحة بالكليات قبل تسجيل الرغبات، حتى لا يصطدم الطالب بعدم وجود تخصص معين يرغب فى الالتحاق به، فضلاً عن عدم إفشاء الرقم السرى الخاص بحساب الطالب على موقع التنسيق، حتى لا يقع فريسة لمنعدمى الضمير، الذين قد يغيرون رغباته فى آخر يوم من فترة التعديل والتحويل للرغبات، والتأكد من الرغبات جيداً قبل الغلق الرسمى لموقع التنسيق، فالمكتب لا يعتمد إلا آخر تسجيل وتعديل للرغبات، إضافة إلى طباعة ورقة التسجيل النهائية للرغبات والاحتفاظ بها جيداً، وأيضاً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بمكاتب التنسيق حفاظاً على أنفسهم وغيرهم، وعدم الذهاب إلى مكاتب تسجيل الرغبات بالجامعات إلا للضرورة، فالموقع الإلكترونى متاح للجميع ولمدة 24 ساعة، والاحتراس من سماسرة الجامعات والمعاهد الوهمية والاطلاع على قنوات الاتصال والمعرفة بوزارة التعليم العالى، بشأن معرفة الأماكن المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات داخل وخارج مصر. وأكد المشرف العام على التنسيق أن «الوزارة ليست مسئولة عن أى تغيير أو تعديل للرغبات على موقع التنسيق للطلاب، فالكثير منهم يتعرضون لسرقة أرقامهم السرية، ويفاجأون باختيار كليات على غير رغباتهم».

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس سينعقد خلال الأسبوع الجارى لمناقشة استعدادات الجامعات الخاصة للعام الدراسى الجديد وتنسيق 2020، فضلاً عن مناقشة وإقرار الحدود الدنيا للقبول بالكليات، موضحاً أن هناك مقترحاً بزيادة الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبى عن العام الماضى وعدد من كليات القطاع الأدبى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «المجلس سيناقش الزيادات المتعلقة بالمصروفات الدراسية بالجامعات من جانب دوره المجتمعى، موضحاً أن القرارات فيما يتعلق بزيادة ونسب الزيادة للمصروفات توافقية بين جميع الأعضاء وليست إلزامية، مشيراًُ إلى أنها تتراوح ما بين 10% و20% وفقاً لتخصصات الكليات.