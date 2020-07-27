مي عبدالحميد: لدينا البرنامج الأكبر للإسكان الاجتماعي في العالم

قالت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق هدفه الأساسي تمكين فئات الدخل المنخفض من الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري وتقديم الدعم اللازم لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "لدينا البرنامج الأكبر للإسكان الاجتماعي في العالم حاليًا، حيث نطرح الوحدات على إعلانات كل فترة ونحدد فئات الدخل المستهدفة وسعر الوحدة".

وتابعت: "متعاقدون مع 21 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وعندما نطرح الإعلانات فإن المواطنين يتقدمون لنا عبر موقعنا على الإنترنت وإذا كانت تنطبق عليهم الشروط نحولهم إلى البنوك، وقدمنا 13 إعلانًا منذ منتصف 2014".

وأردفت: "الوحدات كاملة التشطيب ومساحتها 90 مترا، وكان سعرها 135 ألف جنيه، وتحتوي على مطبخ وحمام وغرف، بالإضافة إلى إتاحة كل الخدمات، ونحو 315 ألف أسرة تملكت الوحدات بهذا النظام، وحصلوا على التمويل من البنوك بنحو 31 مليار جنيه، بواقع أكثر من 1.5 مصري استفاد من الوحدات".