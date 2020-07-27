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أمير طعيمة يهاجم روتانا بعد تعاقدها مع حمو بيكا: "شئ محزن"

طعيمة: هناك فرق بين شركو كبيرة و"سوبر ماركت" يعرض سلعا رخيصة

كتب:

ياسمين محمود
12:41 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
حمو بيكا

حمو بيكا

هاجم الشاعر أمير طعيمة، شركة روتانا، بعد إعلانها طرح كليب جديد لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

وعلق "أمير"، قائلا: "شئ محزن أن اللوجو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الأعمال".

ووجه الشاعر رسالة إلى الشركة قائلا: "‏أصدقائي المسئولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الأيام هتعرفوا أنها نصيحة مخلصة وأنكم بتسيئوا لتاريخكم، ‏فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتى لو عليها طلب".

وتعاقد مطرب المهرجانات حمو بيكا مع روتانا على توزيع أغانيه، مما أثار غضب عدد من الموسيقيين واعتبروا أن الشركة تخاطر باسمها.

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