"نزلنا بهدوم النوم".. كواليس ساعات الرعب لسكان عمارة "الشربتلي" الزمالك

لم يكن يعلم سكان عمارة "الشربتلي" الشهيرة في منطقة الزمالك بالجيزة، أن اليوم سيكون واحدا من أسوأ أيامهم، بعد أن استيقظوا على أصوات تفيد بسقوط البناية التي يقطنوها، ليهرولون على السلم إلى الشارع، محتفظين بما تمكنت إيديهم أن تحمله من أمتعة، وأموال وملابس، تاركين خلفهم مكان معيشتهم، متجهين نحو مصير مجهول.

في تمام الساعة 10 صباحًا، سمع سكان عمارة الشربتلي، صوت "فرقعة" صادر من جرج العمارة، ما لفت انتباههم لأن هناك خطرا يحدث، وفقًا لحديث "سهر إبراهيم" إحدى سكان العمارة، لافتة إلى أن الصوت الصادر من الجراج أدى لحدوث شق في مدخل العمارة.

سهر: اللي بنعيشه في الزمالك عمرنا ماشوفناه في حياتنا

"الناس نزلت بالهدوم اللي كانت نايمة بيها".. هكذا وصفت "إبراهيم" لـ"الوطن"، ساعات الرعب التي عاشها سكان عمارة الشربتلي صباحا، حينما تسبب اصطدام حفار في محطة مترو الأنفاق بالزمالك، في انفجار المياه بتربة العقارات ما أدى للهبوط الأرضي ثم ميل العقار.

تروي "ابنة الزمالك" الواقعة التي كانت أكثر مشاهدها صعوبة من وجهة نظرها حينما حمل السكان، كبار السن على كراسي إلى الشارع، من أجل إنقاذهم خوفًا من سقوط العمارة، "الوضع صعب أوي، وفي ناس راحت أوتيلات، وغيرهم أجر شقق قريبة في الزمالك، عشان يحط فيها شنط هدومه وحاجته اللي لمها".

قلق كبير بدى على وجوه السكان بسبب خوفهم من على أنفسهم والعمارة، ليظل السؤال الشائع على لسانهم، "هي العمارة كدة هتقع؟"، وهو ما لم يجدوا له إجابة سوى أنه حدث ما يسمى بعمل "حقن" للعمارة لحمايتها من السقوط، "إحنا كل يوم المياه يتقطع وعلى الحال ده بقالها 5 سنين، اللي بنعيشه في الزمالك عمرنا ماشوفناه في حياتنا".

سمعان: اللي نزل من العمارة معرفش يطلع تاني

سمعان إمبرجيو، صاحب سوبر ماركت مجاور للعمارة المائلة، يحكي ما حدث صباحًا قائلًا: "كان فيه طوب بيقع من العمارة وحسينا بهزة جامدة، وأدرى لشروخ والعمارة مالت شوية ناحية اليمين"، واستكمل، "فيه ناس لمت شنطة هدومها وجريت، واللي كان تحت معرفش يطلع تاني، واللي كان بيصيف في الساحل ورجع جري لما عرف اللي حصل".

سكان عمارة "الطرابيشي،" المجاورة لـ"الشربتلي"، خشوا أن يحدث لهم ما حدث لجيرانهم، فأخذوا أمتعتهم وذهبوا خارج الزمالك، لحماية أنفيسهم من خطر سقوط البناية، "من 2010، واحنا بنعمل محاضر وقضايا عشان كدة، وجمعنا من بعض نص مليون جنيه وقومنا محامي وبرضة محصلش حاجة" يقول سمعان.

الوضع حاليًا أمام العمارة، يتلخص في كوردون أمني، لعد اقتراب أي شخص من مكان الخطر، في انتظار أن يحدث أي جديد، "سكان العمارة خدوا هدومهم وراحو عند قرايبهم، وكل الناس حمدت ربنا أن العمارة موقعتش بيهم".

وزير النقل: 30 ألف جنيه تعويض لسكان عمارة الشربتلي

من جانبه، قال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "لا نريد أن نطلق أحكامًا ونصف وضع العمارة بالخطير دون نتائج اللجان الهندسية المتخصصة"،.

وأضاف: "سننفذ مطالب السكان وحال عدم رضائهم عن نتائج لجنة عين شمس لا نمانع من تشكيل لجة أخرى، بل ونرحب بانضمام سكان العمارة إلى اللجنة لو بينهم مهندسين"، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت تعويضات مؤقنة لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.