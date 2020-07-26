وزير النقل يحرج أحمد موسى بسبب عمارة الزمالك: "طالما مش مهندس متحكمش"

عاتب المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإعلامي أحمد موسى، خلال حديثة عن تعرض عمارة بالزمالك لشرخ نتيجة مرور مكينة حفر الأنفاق أسفلها، قائلًا: "حضرتك إعلامي محترم، بلاش نحكم على الأمور قبل ما اللجان الهندسية تطلع تقول إن كان الشرخ خطير ولا مش خطير، حضرتك حكمت وقولت إنه ده حاجة خطيرة جدًا وهتنهار".

ورد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه حين عرض الأمر ذكر في البداية أنه ليس مهندس ولكنه حّكم على شكل العمارة والشرخ الذي تعرض له العقار، فرد عليه وزير النقل: "طالما مش مهندس متقولش هتنهار، ولا هتقول خطير وأنا أطلع أقول كل الحقائق".

وأوضح الوزير، أن وزارة النقل تعي جيدًا أنها تعمل داخل كتلة سكنية كبيرة جدًا، فسارت ماكينات الحفر من العتبة إلى رمسيس ومنها إلى ماسبيرو، ولم يشعر أحد بذلك، وهناك عقارات في شارع 26 يوليو أعلى من مناطق الزمالك وكذلك أقدم منها ولم تتأثر، "وارد يحصل بعد التريحيات والتنميلات، علاجها سهل ومعروف، الماكينات عدت من بولاق أبو العلا، ووصلت للزمالك، ولم يحدث أي شيء في عمارات بولاق، وإن شاء الله مش هيحصل حاجة في بيوت الزمالك، كل حاجة محسوبة وبأسلوب دقيق جدا".