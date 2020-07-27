وزير النقل لسكان عمارة الزمالك: لو وصلت نهدها ونبنيهالكم من جديد هنعمل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على استعداد لهدم عمارة الشربتلي بالزمالك بعد تعرضها للتصدع بسبب سير ماكينات حفر الأنفاق أسفلها، "لو وصلت إننا نبني عماره جديدة هنعملها، لو وصلت إننا نعوض السكان برضو نعوض"، موضحًا أنه تم إعطاء كل أسرة في العمارة 30 ألف جنية وهذا ليس تعويضا ولكن يُعد بدل إيجار شقة مفروشة بالزمالك لمدة شهر.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "ممكن الأهالي يروحوا شقة مفروشة لمدة شهر، أو يروحوا أوتيل أو أي حته، ولو المبلغ 30 ألف مكفاش إحنا جاهزين نزود ونساعدهم، ودي مش مساعدة مننا، ده حقهم علينا"، موضحًا أنه يوجد في مصر شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم، وجاهزين لتنفيذ أي شيء.

وأضح وزير النقل، أنه مهندس ولديه خبرة كبيرة بهذا الأمر، ويرى أن العمارة آمنة ولن تنهار، "مش هتقع، ياما شوفنا حاجات زي كده أيام الزلزال، العمود ده ممكن نشيله ونصبه من تاني، الحوائط ممكن نبنيها من تاني، لو محتاجه حقن، نحقن التربة تحت العمارة عشان نثبتها".