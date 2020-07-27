إليسا تحتفل مع جمهورها بأول مليون مشاهدة لـ "صاحبة رأي"

احتفل جمهور إليسا بتحقيق أغنية "صاحبة رأي"، لأول مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وقد تصدرت المطربة إليسا التريند في 6 دول بأغنيتها الجديدة "صاحبة رأي" حيث تصدرت بها في لبنان، مصر، الإمارات، السعودية، الأردن وتونس.

ألبوم إليسا المقرر طرحه خلال أيام، يضم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، وأغنية "بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، وأغنية "هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين.وأغنية "أنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، أغنية "مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، وأغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.كما سيتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيي ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.