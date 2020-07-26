شاعر أغنية "صاحبة رأي": حاولت أنقل جزء من شخصية إليسا.. واتلحنت مرتين

قال الشاعر الغنائي أسامة مصطفى، إنه أخذ جملة "أنا صاحبة رأي" من على لسان النجمة اللبنانية إليسا، حينما قالتها في برنامج "صار الوقت" مع الإعلامي مرسيل غانم، لافتًا إلى أن الجملة قد تكون مرت سريعا على آذان المشاهدين ولكنها استوقفته.

وأضاف أسامة مصطفى، في بيان صحفي، إنه حينما سمع إليسا، تقول في لقائها: "أنا صاحبة رأي"، تحمس للجملة، وعلق: "أول ما سمعتها أخدتها screenshot في بالي وعرفت لحظتها إنه (إن شاء الله) في يوم من الأيام وبتوفيق ربنا هكتب أغنية لـ اليسا وهايكون اسمها " صاحبة رأي".

وأكد أسامة، أنه حينما كتب كلمات الأغنية وهو يعرف أنها تنطبق على شخصيتها الحقيقية، مشيرًا إلى أنه لا يخفى على أي متابع لـ اليسا أن لديها وجهة نظر واضحة في الأمور، ودائما ما تقول رأيها بصراحة وعفوية، وعلق: "أنا بطبيعتي بجمع خيوط الشخصية على مدار الوقت من التفاصيل الصغيرة لأي إنسان أعرفه وأنسج بيها صورة عنه".

وتابع أسامة: "من خلال متابعتي لـ إليسا كواحد من المحبين لفنها ومن خلال تعاملي معاها على المستوى الشخصي كونتلها صورة جميلة حاولت أنقل جزء منها في أغنية صاحبة رأي"، لافتًا إلى أنه تواصل مع الملحن سامر أبو طالب، بمجرد الانتهاء من كتابة كلمات الأغنية.

واستطرد أسامة، قائلًا إن الملحن سامر أبو طالب تفاجأ من كلمات الأغنية وتحمس جدًا لها وبدأ في الشغل عليها، منوهًا بأن الأغنية تم تلحينها مرتين، الأول كان له شكل موسيقي آخر وسريع، لكنه طلب لحن آخر من سامر على الرغم من جمال اللحن الأول.

وأوضح أسامة، أنه كان لدية رؤية في كيفية توصبل إحساس الكلام بصوت إليسا، فاقتنع الملحن بوجهة النظر، وبعد أيام قليلة جاءه باللحن الثاني والحالي للأغنية، فأعجبه كثيرًا واستقر عليه، قائلًا: "هو ده"، مشيرًا إلى أنه بعد ما أرسل الأغنية لـ إليسا واستمعت لها، تأثرت جدًا بها، وعلق: "إليسا أول سمعتها اتأثرت قوي وأكتر حاجة فرحتني هي فرحة إليسا نفسها".

وحول رد فعل إليسا على الأغنية، قال أسامة مصطفى إن النجمة اللبنانية قالت: "انتوا دخلتوا جوة شخصيتي وروحي وعقلي"، ونوّه بأنها طلبت كتابة كوبليه آخر وفور انتهاء المكالمة معها انتهى من كتابته، فعلق قائلًا: "بفضل ربنا لقيتني بكتب في مواقفي الصعبة أنا اتحديت اليأس بأملي.. لحد آخر الكوبليه.. من صغري بكافح ما اتهزتش قصاد الريح".

واختتم أسامة مصطفى: "قمة سعادتي لما إليسا اختصتني بمفاجأة أثناء التحضيرات النهائية للألبوم وأخبرتني أن صاحبة رأي هيكون اسم الألبوم".