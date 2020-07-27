استعدادا لعيد الأضحى.. 5 خدمات إلكترونية تقدمها وزارة الكهرباء

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة بضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع؛ وذلك بالتزامن مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة، مشيرًة إلى وجود فائض بالشبكة الكهربائية يتعدى الـ12 ألف ميجاوات.

وتقدم وزارة الكهرباء عدد من الخدمات الالكترونية، لتسهيل على المواطنين انهاء مصالحهم، من خلال تطبيق "احسب فاتورتك" خلال فترة إجازات عيد الأضحى...

الخدمات التي يقدمها البرنامج

تسجيل قراءة العداد، وتلك الحالة تكون متاحة من 1 إلى 6 في الشهر، ويمكن دفع الفاتورة فيما بعد إلكترونيا من خلال المحافظ الإلكترونية.

تحديد الشريحة التي تحتسب بها فاتورتك.

خطوات احتساب فاتورتك ومراجعتها.

يقوم البرنامج بتوجيه أهم النصائح والارشادات، التي يمكن من خلالها ترشيد الكهرباء، وتساعد في توفير قيمة فاتورتك.

عرض أسعار الكهرباء والشرائح المختلفة للاستهلاك، سواء كانت الوحدة السكنية أو تجارية.

تم تخصيص غرف عمليات للمتابعة بكل شركة، وغرفة عمليات مركزية في الوزارة؛ لتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع الأعطال، كما تم التنبيه على مركز التحكم القومي بتأمين التغذية الكهربائية، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل، لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة.