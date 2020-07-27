انتشال جثتي شابين غريقين أحدهما مجهول الهوية بأسيوط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، مساء أمس، جثتي شابين أحدهما مجهول الهوية الأول من مياه الترعه أمام كوبري رعرع، والآخر من البحر اليوسفي بمركز ديروط محافظة أسيوط وجرى نقل الجثتين الأولى لمشرحة مستشفى الإيمان العام والثاني لمستشفى ديروط المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارين من شرطة النجدة بوصول بلاغين من الأهالي الأول بوجود حالة غرق الترعة أمام كوبري رعرع والثاني بالعثور على جثة غريق من البحر اليوسفي بمركز ديروط.

بانتقال قوات الشرطة وفرق الإنقاذ والإسعاف فى البلاغين، جرى انتشال الجثتين بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

تم انشال جثة غريق من الترعة أمام كوبري رعرع مجهول الاسم والهويه السن حوالي 25 سنة، تم نقله لمشرحه مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة.

وانتشال جثة غريق من البحر اليوسفي بمركز ديروط ويدعى "محمد أشرف محمود عثمان" 18 سنة، مقيم بديروط الشريف تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وجارى نقله لمشرحه مستشفى ديروط تحت تصرف النيابه وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.