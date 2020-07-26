إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء، تشهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد 25% من قيمة التصالح وفقاً لأحكام القانون.

فى سياق متصل، شهدت المراكز التكنولوجية بحي غرب ومراكز القوصية وساحل سليم وأبوتيج والفتح ومركز أسيوط، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين الجادين فى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهي 30 يومًا من 15 يوليو الجاري لمن سبق وتقدم بطلبات تصالح وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون مشيرًا إلى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات لافتاً إلى إنه جارى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية.