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اليوم.. اجتماع "الأعلى للجامعات الخاصة" يناقش تنسيق 2020

كتب:

أحمد أبوضيف
09:09 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور خالد عبدالغفار.. وزير التعليم العالي

الدكتور خالد عبدالغفار.. وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية سيعقد اليوم، اجتماعه الدوري، بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، لمناقشة استعدادات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد وتنسيق 2020.

 وأوضح "عبدالغفار"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الجامعات أنهت جميع استعداداتها الخاصة بالتنسيق، من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء تسجيل الطلاب للرغبات بالمعامل، مشيراً إلى أن تنسيق المرحلة الأولى سينطلق 20 أغسطس بعد انتهاء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

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