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جامعة سوهاج: المستشفى الجديد يقدم خدمة مميزة لأهالي الصعيد

كتب:

بسمة عبدالستار
12:51 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج

الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنّ مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يساهم في تقديم خدمات طبية متميزة، ليس فقط لأهالي المحافظة ولكن لمحافظات الصعيد كلها، موضحا أنّ الخدمات توسعت مؤخرا، وأصبح لدينا في كل محافظة مستشفى جامعي، ما ساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات.

وأضاف عزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ مستشفى سوهاج الجامعي جرى تصميمها على أحدث طراز على مساحة 26 ألف متر بمكان متميز يقع على شبكة الطرق والمطارات "طريق سوهاج أسوان الغربي، طريق أسوان سوهاج الشرقي، مطار سوهاج المجاور للمستشفي".

وتابع أنّ المستشفى به مبنين منفصلين، أحدهما خاص بالحجز الداخلي وعيادات الاستقبال والخدمة الطبية، وآخر خاص بالعملية التعليمية، فضلا عن أنّ المبني يضم 4 أدوار كاملة ويحتوي على أكثر 286 سريرا، ما ينقل الخدمة الطبية في سوهاج نقلة نوعية متميزة.

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