ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في المكسيك لأكثر من 390 ألف حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 16.430.566 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 652.434، بينما بلغت حالات الشفاء 10.056.288 حالة.

وانتشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، وكذلك انتشر سريعًا في أنحاء العالم، وبينها قارة أمريكا الجنوبية.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، 46273 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأيام السبعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 390516 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنّ الوزارة سجلت أيضًا 4506 حالات وفاة خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 43680 حالة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24578 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و419 ألفًا و91 حالة.

وذكرت "سي إن إن"، اليوم، أنّ السلطات سجلت أيضًا 555 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 87004 حالات وفاة.

وفي تشيلي، ذكرت وزارة الصحة، أمس الأحد، أنّ عدد الوفيات المُرتبطة بكورونا المستجد ارتفع ليتخطى 9 آلاف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الوزارة التشيلية في تقريرها الـ36 بخصوص الوباء، أنّه جرى تأكيد 9020 حالة وفاة حتى الآن بتحليل الـ "بي.سي.آر"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برنسا لاتينا" في نسختها الإنجليزية.

واوضحت صحة تشيلي، أنّ هناك نحو 4 آلاف شخص آخرين يُشتبه أنّهم توفوا بالفيروس لكن لم يتسن تأكيد ذلك بالتحليل الدقيق.

وأضافت الوزارة التشيلية، أنّ هذا الإحصاء يعكس زيادة في عدد الوفيات المؤكدة قدرها 516 حالة عن التقرير السابق.

وتابعت صحة تشيلي قائلة، إنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المستجد بلغ حتى الآن 344 ألفا فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 316 ألفا.

وفي كولومبيا، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالوباء في البلاد 248976، فيما وصلت حصيلة الوفيات بكورونا المستجد، 8525، بينما بلغ عدد المتعافين من الوباء في البلاد 125037، وفقا لما ذكره موقع worldometers.info.