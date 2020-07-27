"التموين" و"الطب البيطري" ينهيان استعدادهما لاستقبال عيد الأضحى بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، عن استعداد مديريات التموين والطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الاجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وقال محمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم والدواجن المبردة والمجمدة وعرضها بمنافذ التوزيع الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير السلع التموينية الأساسية المربوطة على البطاقات التموينية والخبز والمواد البترولية والبوتاجاز، بالإضافة الى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق.

وأوضح "ابراهيم" أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم بفروعها بمراكز المحافظة في 5 هايبرات، 9 فروع نصف جملة، بالإضافة إلى 9 سيارات مشروع عربيتي، 256 فرع مشروع جمعيتي المنتشرة بأنحاء المحافظة.

مشيرا إلى توفير الشركة لكميات من السكر والزيت والشاي، والأرز والمكرونة وجميع السلع الأخرى، وكذلك توفير عدد 30 عجل سوداني مبرد، بسعر 85 جنيه للكيلو، ولحوم ضاني مبردة بسعر 95 جنيه للكيلو، وتوفير خراف بلدي حيه بسعر 58 جنيه للكيلو، كما تم توفير 6 طن لحوم برازيلي مجمدة، بالإضافة إلى 14 طن من الفراخ البرازيلي والأوكراني المجمدة، وكذلك منافذ القوات المسلحة المنتشرة بمراكز سوهاج، والسلاسل التجارية التي قامت بعمل عروض للمساهمة في خفض الأسعار.

ولفت مدير مديرية التموين إلى أنه تم وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابر خلال ساعات اليوم حتى الخامسة مساء لتوفير الخبر خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى العمل على توفير أرصدة السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة سلع " السكرـ الزيت ـ الأرز"، مشيرا إلى وضع خطة بالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود، وتكثيف تواجد مفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بالمحطات، والقيام بحملات مفاجئة لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.

وأوضح الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال جاهزية 27 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة ويوجد بها عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات والتأكيد على نظافة المجازر والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية على محلات الجزارة والاسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقي أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.