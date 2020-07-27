أسعار الزينة والبلالين لتزيين المنزل في عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـعيد الأضحى المبارك، المناسبة ذات القدسية لدى الكثيرين في مختلف دول العالم، ونظرا لما نمر به من ظروف استثنائية بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، يختلف الاحتفال بهذا العيد عن سابقه، حيث يحرص الكثيرون على قضائه في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم بحاجة لإضفاء مظهر جمالي على المنزل حتى يشعرون ببهجة العيد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يوميه، أسعار الزينة والبلالين في المحلات والأسواق، كالتالي:

عقد النور الزينة

تختلف أسعار عقد النور الزينة، حسب الشكل والخامة وطول العقد، كالآتي:

متر عقد النور البلاستيك: يتراوح سعره بين 25 و40 جنيها.

- متر عقد النور النحاس: يتراوح سعره بين 35 و45 جنيها.

- متر عقد النور على شكل فوانيس: يتراوح سعره بين 40 و60 جنيها.

أسعار البلالين

كيس البلالين عدد 100 بالون: يتراوح سعر كيس البالون عدد 100 بين 65 و70 جنيها.

كيس البلالين عدد 200 بالون: يتراوح سعر كيس البالون عدد 200 بين 130 و140 جنيها.

كيس البلالين عدد 400 بالون: يتراوح سعر كيس البالون عدد 400 بين 170 و180 جنيها.

بالونة الهيليوم: يتراوح سعر بالونة الهيليوم بين 15 و30 جنيها، حسب اختلاف الأشكال والأحجام.