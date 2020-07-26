إزالة 25 تعديا على الأراضي في سوهاج

تمكنت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي بسوهاج، من إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية مكبرة ضمن الموجة 16 من موجات قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة برئاسة اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرارا تضمنت 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و3 حالات تعد على أملاك الدولة، بإجمالي 17 قيراطا، و12 سهما.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.