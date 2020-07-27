وزير الشباب ومحافظ القليوبية يطلقان احتفالية الوافدات بمركز العبور

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لحضور احتفالية بمركز شباب العبور لـ 100 من الجنسيات المختلفة "سوريات وأفارقه وليبيين"، حيث تقام تلك الاحتفالية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لتنفيذ أنشطة وبرامج للوافدات السوريات والمصريات.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ اليوم الرياضي للوافدات السوريات والمواطنات المصريات، في ضيافة مركز شباب العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن الفاعليات يوم رياضي لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بين مختلف الفئات، بالإضافة إلى تنظيم لقاء حواري لتوعية المواطنات بموضوعات الصحة الإنجابية وسن الزواج من أجل محاربة تقاليد الزواج المبكر والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

يأتي البرنامج في إطار التعاون بين الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان " “UNFPA، حيث تستهدف الشراكة تنفيذ عدد من البرامج في مجالات التنمية وتنفيذ البرامج الداعمة للشباب والرياضة في مصر وتطوير البرامج التدريبية في مجال التثقيف المهني وإدارة وتطوير الذات.