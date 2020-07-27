انخفاض أسعار النفط بسبب التوتر بين واشنطن وبكين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ خام برنت انخفض 8 سنتات أي بنسبة 0.2% إلى 43.26 دولار للبرميل، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبع سنتات ما يعادل 0.2% إلى 41.22 دولار.

ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق أوسع في آسيا وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، عقب إغلاق قنصليتين في هيوستون وتشنغدو. إضافة إلى تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونا.

وتحسن الطلب على النفط إلى حد ما من التراجع الحاد في الربع الثاني، ما دعم الأسعار، لكن ثمة تفاوت على الطريق صوب التعافي، مع العودة إلى وقف أنشطة اقتصادية في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى في العالم ما يكبح الاستهلاك.

وشجع تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية، في وقت سابق من العام، أكبر المنتجين في العالم على زيادة الإنتاج والصادرات من جديد.