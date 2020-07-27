القابضة لمياه: 300 لتر حجم استهلاك الفرد في مصر يوميا.. وغسيل السجادة طن

قال اللواء مهندس حسن عبدالغني المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه نظرا لأن كمية المياه ثابتة وعدد السكان في زيادة فيجب علينا أن نتحكم في السلوكيات من خلال ترشيد المياه وعمل حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، والحملات التي تجوب القري والنجوع والأحياء.

وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أن الجهات المعنية تتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب بعمل مشاركة معهم مثل "اليوم العالمي للمياه وأسبوع المياه"، كي نحيي الوجدان عند كل مواطن بشأن بعض السلوكيات.

وتابع، أن غسيل سجادة واحدة يستهلك طن من المياه وأن إستخدام الإنسان في اليوم في مصر يصل إلي 300 لتر يوميا وهذا معدل عالي بدرجة كبيرة، وأن البلاد المتقدمة والتي ترشد إستهلاكها في المياه وتصل من 120 إلي 140 لتر في اليوم، وبالتالي نحن ما زال لدينا نسب عالية في الاستخدام سواء كانت بقصد أو بدون قصد.

واستكمل، أن الطرق البديلة لترشيد المياه وعدم هدرها هي عدم غسل السيارة بخرطوم للمياه واستخدام "جردل" لتوفير المياه وفي نفس الوقت يحافظ على السيارة من الصدأ، وبالنسبة لغسيل السجاد هناك أماكن معينة تغسل السجاد بوسائل ليس بها إهدار بكمية المياه.

وأكد، أن رش المياه في الشوارع عليها غرامات، وذلك من قبل المحليات والمحافظ وهناك جهات رقابية تمر على المحلات ويتم عمل محاضر ويتم تغريمهم مبالغ مالية.