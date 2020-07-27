وفاء عامر تنعى نجل المخرج حسام الدين صلاح: زهرة قُطفت

نعت الفنانة وفاء عامر، جاسر صلاح نجل المخرج حسام الدين صلاح، الذي وافته المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتبت عامر عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك": لا إله إلا الله، زهرة قُطفت، اللهم احتسبناه شهيدا في جوار النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، خالص العزاء للصديق والأخ المخرج الكبير حسام الدين صلاح والسيدة الفاضلة حرمه وفاء حسام وأخوته ومحبيه".

وأضافت: "مع السلامة يا ملاك، اللهم اجعله نور عيون محبيه ووالديه في الآخرة، سلم على الحبايب يا جاسر".

كان حسام الدين صلاح أعلن وفاة نجله عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "ابني جاسر في ذمة الله".